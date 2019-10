Analytikerne med lave forventninger til Telenors 3. kvartal

Ifølge TDN Finans som har hentet inn estimater fra ulike meglerhus er det ventet at telekom-giganten Telenor øker omsetningen med 2.000 millioner til 29.600 millioner, og øker resultat før skatt fra 6.369 millioner til 6.707 millioner kroner. De ventes å legge frem en omsetning på 29.617 millioner kroner for 3. kvartal 2019, og et driftsresultat på 7.386 millioner kroner. Driftsresultat før av- og nedskrivninger er ventet å falle fra 12.149 millioner i fjor til 12.017 millioner kroner.

Meglerhusene estimerer en nedgang i resultat etter skatt fra 5.881 millioner til 3.203 millioner kroner i 3. kvartal, og et resultat pr. aksje på 2,23 kroner mot fjorårets 4,01 kroner.

Bedre på lang sikt

På lang sikt venter analytikerne å se ytterligere økt omsetning og økte resultater, samt økte utbytter for selskapets aksjonærer.

Hittil i år har Telenor-aksjen klatret i overkant av 13 prosent.