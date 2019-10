Venter inntektshopp for Norwegian

Det er ventet en positiv utvikling når Norwegian legger frem sine tall for tredje kvartal 2019 torsdag denne uken.

Estimater hentet inn av Infront Data for TDN Direkt viser at det er ventet en EBITDA på 3.946 millioner kroner, opp fra 2.266 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Konsensus venter driftsinntektene stiger fra 13.387 i tredje kvartal i fjor til 14.428 millioner kroner.

Konsensus består av fire analytikere fra DNB Markets, Nordea Markets, Pareto Securities og Sparebank 1 Markets . Her har to analytikere en hold-anbefaling, mens de resterende spår en positiv utvikling for aksjonærene og anbefaler kjøp.

Videre ventes det at flyselskapet løfter bunnlinjen fra 1.301 til 1.429 millioner kroner. Driftsresultatet spås til 2.420 millioner kroner, opp fra 1.815 millioner kroner.

Norwegian-aksjonærene har hatt et turbulent børsår bak seg, hvor aksjekursen er ned 64 prosent. Det er likevel en positiv stemning blant investorene, hvor aksjen den siste uken er opp 6 prosent.