Roger Berntsen tar Aker BPs kvartalsrapport med stor ro

Tirsdag morgen la Aker BP frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 43,42 millioner dollar i 3, kvartal 2019, mot 116,41 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 723,34 millioner dollar, sammenlignet med 966 millioner dollar i 3. kvartal 2018.

Straffes på børsen

Nyhetene blir ikke godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjen faller 1,66 prosent til 243,20 kroner. Dagens laveste notering har vært på 241,10 kroner.

Roger Berntsen i Nordnet tar dagens nyheter med stor ro, selv om han erkjenner enkelte problemer i perioden.

«Dessuten opprettholder selskapet guidingen for 2019 både på utbytte (USD 750 million), produksjonskost per fat (USD 12,5) og letekostnader (USD 550 million). Produksjonen for 2019 derimot, justeres ned fra 157,5 til 155 millioner fat», skriver Berntsen i en oppdatering.

Avhengig av oljeprisen

Han er ganske klar på at Aker BP, i likhet med alle andre oljeselskaper innenfor leting og produksjon, er svært avhengig av oljeprisen, som i skrivende stund ligger under 60 dollar per fat. Utviklingen i handelskrigen mellom USA og Kina trekkes også frem som en viktig usikkerhetsfaktor for Aker BP og dets eiere.

Berntsen mener Saudi Aramco kan bli en stabiliserende faktor i tiden fremover.

«Det ligger i kortene at OPEC, sammen med dets samarbeidspartnere, deriblant Russland, vil gjøre det de kan for å stabilisere global oljebalanse de kommende ukene. Om nødvendig vil OPEC+ kutte ytterligere i egen produksjon for å holde oljeprisen mest mulig stabil før og etter børsnoteringen av Aramco», slår Berntsen fast.

Nordnets aksjeekspert mener dette er godt nytt for Aker BP, samt andre selskaper utenfor OPEC.

Johan Sverdrup

Berntsen minner også om at den første oljen fra Johan Sverdrup-feltet nå har blitt levert, noe han beskriver som essensielt for Aker BPs evne til å levere store utbytter i tiden fremover.

Det er verdt å merke seg at Roger Berntsen eier aksjer i Aker BP og Equinor.

Onsdag legger Aker Solutions frem sine kvartalstall. Ni meglerhus anbefaler kjøp