dette vil påvirke oslo børs

Da er resultatsesongen i gang for fullt og flere av tungvekterne legger frem kvartalstall onsdag; Hydro, Aker Solutions, Gjensidige, Telenor, Storebrand, XXL og noen flere.

Swedbank har allerede kommet.

Dette skjer i dag med oversikt over hvilke selskaper som legger frem resultater og når.

Berntsen spår flat utvikling

Roger Berntsen tror Oslo Børs åpner flatt i dag, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,1]%.

Han viser til at en rekke norske selskaper har sluppet sine 3. kvartalstall i dag, deriblant Norsk Hydro, Telenor, Gjensidige, Storebrand, Aker Solutions og XXL, noe som kommer til å prege børsåpningen i vesentlig grad. I vårt åpningsestimat har vi forsøkt tatt høyde for dette.

Han viser også til at oljeprisen er uendret fra gårsdagens nivåer. Markedet venter for øvrig at OPEC vil kutte dypere i sin produksjon for å støtte opp om dagens oljepris. En evt. beslutningen kan komme i desember.

De asiatiske børsene, falt i natt, dog hovedsakelig som en følge av den svake utviklingen på i USA tirsdag kveld.

Asia stort sett ned

Det var blandet på børsene i Asia onsdag, med oppgang i Tokyo etter at det var stengt tirsdag.

Nikkei 225 og Topix er opp henholdsvis 0,4 prosent og 0,5 prosent.

I Kina er Shanghai Composite ned 0,3 prosent, mens Hang Seng i Hong Kong er ned 0,9 prosent.

Oljeprisen faller

I oljemarkedet var fokus rettet mot lagertallene fra private American Petroleum Institute (API) tirsdag kveld, og de offisielle tallene fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) onsdag morgen.

Råoljelagrene i USA steg med 4,5 millioner fat til 437 millioner fat forrige uke, fremgår av en undersøkelse fra American Petroleum Institute (API), som er USAs største bransjeorganisasjon for petroleumsindustrien, ifølge Oilprice.com og TDN Direkt.

API-tallene viste også at bensinlagrene falt med 0,9 millioner fat, mens destillatlagrene falt med 3,5 millioner fat.

Det er ventet at de offisielle tallene fra amerikanske myndigheter vil vise en lagerbygging på 2,2 millioner fat pr dag når tallene kommer onsdag ettermiddag, ifølge Reuters-konsensus.

Oljeprisen er ned onsdag morgen og Brent ligger på 59,40 dollar, ned 0,5 prosent. Lettoljen er ned 0,75 prosent til 54,07 dollar.

Ned i New York

Det endte med nedgang på Wall Street tirsdag. Alle de toneangivende indeksene trakk seg tilbake.

Positiv utvikling i handelskonflikten, kvartalsrush og Brexit var blant driverne.

– Kina og USA har oppnådd noe fremgang i handelssamtalene, sa viseutenriksminister Le Yucheng tirsdag, ifølge Reuters, og han skal ha lagt til at ethvert problem kan løses så lenge begge sider respekterer hverandre.

Slik gikk det på børsene i New York tirsdag.

Ned på Oslo Børs

Pilen pekte ned på Oslo Børs tirsdag. Hovedindeksen falt 0,06 prosent til 898,91.

Det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 4,0 milliarder kroner.

Utviklingen kom i kjølvannet av oppgang på de asiatiske markedene og en blandet dag i Europa.

Likvide tungvektere som Mowi og Norsk Hydro falt henholdsvis 2,17 og 2,45 prosent, mens Equinor gikk i mot markedet og steg 1,68 prosent.

Slik gikk det på Oslo Børs tirsdag.