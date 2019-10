Storebrand tjente mindre - men overgikk forventningene

Storebrand melder om et konsernresultat før amortisering på 700 millioner kroner i tredje kvartal 2019, ned fra 853 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor.

Storebrand overgår dermed analytikernes forventninger, hvor konsensus ifølge TDN Direkt var 657 millioner kroner.

Resultat etter skatt ble 461 millioner kroner i tredje kvartal 2019, sammenlignet med 526 millioner kroner i fjor, og ventet 427 millioner kroner.

Resultat per aksje justert for amortisering ble 1,22 kroner, ned fra 1,33 kroner i 2018.

Justert driftsresultat ble 635 millioner kroner og er fratrukket avkastningsbaserte kostnader på 49 millioner kroner. I fjor ble driftsresultatet 663 millioner kroner i 2018.

Egenkapitalen økte fra 30.742 til 32.680 millioner kroner.

Veksten innen sparing fortsetter og midler til forvaltning økte ifølge Storebrand med 34 milliarder kroner i kvartalet, opp 61 milliarder kroner sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Vekst i premieinntekter, godt salg og stabilt positive aksjemarkeder bidro til økningen, skriver selskapet.

Selskapet har nå en total forvaltningskapital på 786 milliarder kroner.

I Sverige har SPP levert en vekst i premieinntekter på 21 prosent hittil i år, inkludert tilflytting av midler.

Styrker solvensgraden

– Storebrand leverer god resultatutvikling. Veksten innen sparing fortsetter, og vi leverer god avkastning for konsernets kunder. Jeg vil spesielt trekke frem den sterke veksten i den svenske virksomheten SPP, der nysalget øker med 32 prosent hittil i år. Vi styrker også solvensgraden til 177 prosent, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Ved utgangen av andre kvartal 2019 var solvensmarginen 167 prosent.

– Storebrand har en solvensmargin over 150 prosent, men den er allikevel langt under 180 prosent og dette medfører at utbyttecaset svinner litt hen, sa analytiker Nils Christian Øyen i Sparebank 1 Markets til TDN Direkt i forkant av tallene.

Styret i Storebrand vedtok ny utbyttepolitikk med virkning fra og med regnskapsåret 2018 der dette er linket til solvensmarginen. Det ordinære utbytte utbetales dersom solvensmarginen er bærekraftig over 150 prosent. Når solvensmarginen overstiger 180 prosent er det styrets intensjon å foreslå ekstraordinære utbytter eller tilbakekjøp av aksjer.