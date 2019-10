REC Silicon i USA-møte for å få slutt på Kina-tollen

De tre største produsentene av polysilisium i USA understreket tirsdag at kinesiske tollsatser pålagt amerikanske polysilisium de siste fem årene har satt bransjen i fare.

Under et møte med det amerikanske House of Manufacturing Caucu, delte ledere fra REC Silicon, Hemlock Semiconductor Operations (HSC) og Wacker Chemie AG med kongressen hvilken effekt kinesiske den kinesiske tollen har hatt siden innførelsen i 2014.

I en melding fra REC kommer det frem at produsentene krever slutt på Kina-tollen. Videre ba de tre selskapene om at polysilisium vil bli inkludert i de pågående handelssamtalene med USA, og at kreditt på føderal skatt på solceller blir forlenget.

Amerikanske eksport av polysilisium til Kina har falt med drøye 90 prosent, fra 2011-2018, fra en milliard dollar i 2011 til 107 millioner dollar i 2018.