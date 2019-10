WeWork reddes av Softbank

Etter halvannen måned med dårlig mediaomtale trakk WeWork sin børsnotering. Siden den tid gikk Adam Neumann av som adm. direktør og mistet stemmekontroll i selskapet, og selskapet begynte å selge virksomheter innad for å hente kapital.

Prisingen før børsnoteringen var antydet til å bli 47 milliarder dollar, tilsvarende 430 milliarder norske kroner. Investorene fikk høydeskrekk på grunn av hva de hadde sett skje med Lyft og Uber tidligere.

Softbank går enda tyngre inn

Det er allerede kjent at Softbank er WeWorks største aksjonær, med over 10 milliarder dollar i verdier i selskapet. Den nye avtalen selskapene nå har inngått inkluderer 5 milliarder dollar i finansiering, 1,5 milliarder dollar som er bestemt for fremtidig bruk, og et bud på eksisterende aksjonærer på 3 milliarder dollar.

Til tross for at Softbank etter handelen eier 80 prosent av WeWork, hevder WeWork at det japanske teknologiselskapet ikke vil ha flertall av stemmerettene på selskapsmøter.

Et marked i endring

– Softbank mener at verden går gjennom en omfattende endring i måten folk jobber på, og WeWork leder an i denne revolusjonen, sier Masayoshi Son, styreleder og CEO i SoftBank Group Corp. i en melding.



Softbank bestemte seg derfor å doble posisjonen sin ved å innbringe ytterligere kapital og operativ støtte til WeWork.