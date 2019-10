Bonheur-aksjen har doblet seg - Pareto Securities er bull og øker kursmålet

Til tross for en tilbakegang på 10 prosent den siste måneden, har Bonheur-aksjen lagt bak seg et rykende børsår i 2019 hvor aksjen hittil har steget 100 prosent.

Men oppturen stopper ikke her, mener Pareto Securities.

Meglerhuset er ute med en ny oppdatering i forkant av kvartalstallene som slippes fredag, og hever samtidig kursmålet fra 220 til 270 kroner.

Det tilsvarer en oppside på 46 prosent fra dagens aksjekurs.

«Bonheur har svekket seg så langt i oktober til tross for gunstig valutakurs. Caset forblir dog intakt med økt oppmerksomhet og overgang til et investeringsselskap som har mer fokus på fornybarhet. Dette ventes å øke verdsettelsen og likviditeten videre i det som en gang var en glemt aksje», skriver analytikerne Bård Rosef og Jørgen Søvik Opheim.

Meglerhuset begrunner økningen i kursmålet med økt verdijustert egenkapital (18 kroner per aksje) og redusert rabatt til underliggende verdier (32 kroner), og gjentar sitt bullish-syn i forkant av tallene for tredje kvartal.

«Det burde være et godt kvartal for offshore vindkraft, med alle de tre T&I-skipene som er aktive på installasjonskontrakter i det meste av perioden. Cruise antas også å være sesongmessig sterkt, mens inntektene fra vindparkene antas å være svake ettersom strømprisene i Storbritannia har falt ytterligere fra andre kvartal. I sum regner vi med at den konsoliderte EBITDA vil være litt ned fra det rekordhøye nivået i andre kvartal», skriver analytikerne.

Fred. Olsen-kontrollerte Bonheur er involvert i fornybar energi, vindkraft, shipping og cruise. Selskapet har de senere årene fått mye oppmerksomhet på grunn av eierskapet i riggselskapet Dolphin Drilling, som nå er konkurs.

Aksjen omsettes onsdag for 185,50 kroner på Oslo Børs, opp 1,7 prosent.