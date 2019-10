ABG Sundal Collier ber investorer satse på Nordic Semiconductor

Tirsdag morgen la Nordic Semiconductor frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 5,76 millioner dollar i 3. kvartal 2019, mot 7,19 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet ble 5,70 millioner dollar, mot 9,91 millioner dollar året før.

De totale inntektene beløp seg til 82,17 millioner dollar, sammenlignet med 78,73 millioner dollar i 3. kvartal 2018.

Gode utsikter

– Vi guidet på et sterkt et sterk 3. kvartal og leverte i henhold til forventningene. Samtidig er utsiktene for de to neste kvartalene svært gode, sa konsernsjef Svenn-Tore Larsen på tirsdagens kapitalmarkedsdag.

Selv om selskapet nå går inn i sesongmessig svakere kvartaler, øker også ordrereserven.

Jekker opp kursmålet

Tallene blir godt mottatt av Aksel Engebakken, analytiker i ABG Sundal Collier. Han velger nå å heve kursmålet på aksjen fra 58 til 62 kroner samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Nordic Semiconductor ligger på 63,80 kroner.

Onsdag ettermiddag omsettes aksjen for 54,25 kroner, ned 0,37 prosent. Det betyr at aksjen er opp 7,64 prosent den siste måneden mens den har lagt på seg 87,72 prosent siden nyttår.

Flere meglerhus spår kursoppgang

ABG Sundal Collier er ikke alene om å spå kursløft fremover.

Tirsdag kunne vi lese at DNB Markets opererte med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 62 kroner.

I løpet av tirsdagen valgte analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets å jekke opp kursmål fra 55 til 60 kroner.