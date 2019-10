Nasdaq faller mens Dow Jones stiger

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen falt 0,22 prosent og står i 8.086,31 poeng, mens Dow Jones står i 26.837,67 poeng etter en oppgang på 0,19 prosent.

Analytikerne i Handelsbanken mener regionale industrisentiment i USA kan antyde en viss bedring ved inngangen til 4.kvartal

«Fra USA fikk vi i går regionale tall for industrisentiment, som var overraskende gode. Ifølge Richmond Fed hadde industrisentimentet i regionen tatt seg opp til en indeksverdi på 8 i oktober fra -9 i september. Markedsforventningen var en kun marginal bedring til -7», slår Handelsbanken fast i en rapport.

«Etter en heseblesende prosess den siste uken, ble det i går flertall for prinsippene i en utmeldingsavtale fra EU for første gang i det britiske parlamentet. Parlamentsmedlemmene ville imidlertid ha mere tid til å stemme frem endringer og Boris Johnsen har derfor, svært motvillig, bedt EU om at utmeldingsdatoen nok en gang utsettes», skriver Nordea Markets i dagens rapport.