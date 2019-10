Oppgang på Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg onsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av et kvartalsrush på Wall Street. Mange store selskaper har allerede lagt frem tall, men blant andre Boeing og Caterpillar kom med tall onsdag. Torsdag kommer selskaper som Amazon, Intel og American Airlines Group med sine kvartalstall.

«Fra USA fikk vi i går regionale tall for industrisentiment, som var overraskende gode. Ifølge Richmond Fed hadde industrisentimentet i regionen tatt seg opp til en indeksverdi på 8 i oktober fra -9 i september. Markedsforventningen var kun en marginal bedring til -7», slo Handelsbanken fast i en rapport.

Opp, opp og opp

Dow Jones steg 0,17 prosent til 26.833,95 og er med det opp 15,03 prosent i år.

19 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

Merck & Co Inc. var dagens vinner med en oppgang på 1,93 prosent.

Videre var sportsklær-produsenten Nike Inc. Cl B dagens taper, med et fall på 3,43 prosent.

Fallet kom etter gårsdagens nyhet om at konsernsjefen Mark Parker går av i januar 2020, etter å ha vært konsernsjef i Nike siden 2006.

John Danoe tar over rollen som ny konsernsjef, mens Parker blir styreleder.

Ifølge Yahoo Finance skyldes Parkers avgang nylig kritikk, inkludert måten han jobbet med kvinnelige kolleger og sponsede idrettsutøvere.

Kjente teknologiselskaper som Microsoft Corp. og Coca-Cola Co. steg henholdsvis 0,64 og 1,47 prosent.

S&P 500 endte opp 0,28 prosent til 3.004,52. Det vil si at indeksen er opp 19,85 prosent hittil i år.

Dagens vinner ble Invesco Ltd., som steg 7,8 prosent.

Resultatet pr. aksje kom på 0,7 dollar. Ifølge Zacks var det ventet et resultat per aksje på 0,57 dollar.

Oppgangen kom etter at selskapet presenterte tall for tredje kvartal. Resultatet per aksje ble 0,22 dollar, en oppgang på 4,8 prosent fra året før. Det var ifølge Zacks på linje med estimatene deres.

I tillegg endte inntektene på 556,5 millioner dollar, mot forventede 545,8 millioner dollar.

Høyt oppe på vinnerlisten var også Rollins Inc., som steg 7,09 prosent. I likhet med Invesco Ltd., kom oppgangen etter kvartalstall.

Resultatet per aksje kom på 0,7 dollar. Ifølge Zacks var det ventet et resultat per aksje på 0,57 dollar.

Øverst på taperlisten var Texas Instruments Inc., som falt 7,48 prosent.

Giganter steg etter kvartalstall

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,19 prosent til 8.119,79. Indeksen har dermed steget 22,37 prosent siden nyttår.

Facebook steg 2,09 prosent, mens Apple stengte opp 1,34 prosent og Amazon falt tilbake 0,2 prosent.

Netflix hoppet 1,72 prosent, mens Alphabet (Google) steg 1,31 prosent.

Dagens vinner ble Tile Shop Holdings Inc., som hoppet 53,98 prosent.

Boeing steg 1,04 prosent etter kvartalstall. Selskapet fikk 19,98 milliarder dollar i inntekter i tredje kvartal. Det er litt bedre enn estimerte 19,44 milliarder dollar, ifølge TDN Direkt.

I tillegg fikk flyprodusenten en inntjening per aksje på 2,05 dollar i tredje kvartal. Det er litt mindre enn ventede 2,09 dollar. På samme tid i fjor tjente Boeing 4,07 dollar per aksje.

Caterpillar steg 1,23 prosent etter kvartalstall onsdag. Omsetningen kom inn på 12,76 milliarder dollar, mot 13,51 milliarder i fjor og ventet 13,57 milliarder dollar. Tilbakegangen på topplinjen begrunnes med reduksjon av lagerbeholdning hos forhandlerne.

Resultat per aksje landet på 2,66 dollar, ned fra 2,88 dollar i fjor, som også var Refinitiv-konsensus for årets tredje kvartal.

Høyest på taperlisten var OpGen Inc., som stupte 37,97 prosent.

Frykt, gull og renter

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 2,8 prosent til 14,06.

Gullprisen var opp 0,46 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.494,4 dollar.

Tremånedersrenten var uforandret på 1,659 prosent.

Renten på 2-åringen falt 2,5 basispunkter til 1,571 prosent.

10-åringen endte ned 0,3 basispunkter til 1,764 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 0,6 basispunkter til 2,25 prosent.