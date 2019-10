Tesla knuser forventningene i tredje kvartal

Tesla kom med sine kvartalstall onsdag kveld for tredje kvartal 2019. Ikke-justert resultat endte på 0,8 dollar per aksje. Det justerte resultatet kom inn på 1,91 dollar per aksje, mot analytikerne som ifølge FactSet forventet et justert tap på 0,46 dollar per aksje.

Året før var det justerte resultatet per aksje 3,02 dollar, mens det ikke-justerte resultatet var 1,82 dollar per aksje.

Inntektene kom inn på 6,3 milliarder dollar, mot 6,82 milliarder dollar året før.

Analytikerne hadde forventet inntekter på 6,45 milliarder dollar.

Tesla leverte 97.000 biler og produserte 96.155. Likevel ble enkelte analytikere som hadde håpet på tall opp mot 100.000 leveranser skuffet.

- Allerede tidlig i oktober fikk vi tall som tilsa at Tesla endelig klarer å levere ønsket antall biler. Med en total levering på over 97.000 biler i løpet av tredje kvartal, tror jeg nå markedet begynner å se at Tesla endelig har klart å skalere opp produksjonen, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en mail til Finansavisen.

Det siste året har aksjen falt 11,7 prosent, mens den er ned 23,5 prosent hittil i år.

I etterhandelen åpnet aksjen opp over ti prosent, mens den har steget videre og er i skrivende stund opp 17,3 prosent.