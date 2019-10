Nordea spår markert kursoppgang i Storebrand

Onsdag la Storebrand frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 461 millioner kroner i 3. kvartal 2019, sammenlignet med 526 millioner kroner i fjor, og ventet 427 millioner kroner.

Nyheten ble tydeligvis godt mottatt da aksjen klatret 6,63 prosent til 65 kroner.

Anbefaler kjøp

Nå er Nordea-analytiker Thomas Svendsen ute med en oppdatering på aksjen hvor han løfter kursmålet fra 90 til 91 kroner. Ikke uventet betyr det at han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger Storebrand ligger på 75,30 kroner.

Sisseners favorittaksje

Storebrand er for mange kjent som Jan Petter Sisseners favorittaksje. Ved inngangen til oktober var 9,21 prosent av midlene i fondet Canopus plassert i nettopp denne aksjen.

Torsdag morgen omsettes aksjen for 65,42 kroner, opp 0,65 prosent.

Det betyr at aksjen er opp 15,22 prosent den siste måneden mens den har lagt på seg 10,81 prosent siden nyttår.

Sissener er ikke like begeistret for alle aksjer. I forrige uke kunne vi lese at Sissener tror PGS vil få problemer med refinansieringen