En rekke meglerhus kutter kursmålet på Aker Solutions etter onsdagens tall

Onsdag la Aker Solutions frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på 93 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 155 millioner kroner i samme periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) ble 245 millioner kroner, mot 282 millioner kroner året før, og ventede 270 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 7.134 millioner kroner, sammenlignet med 6.541 millioner kroner i tredje kvartal 2018. Det var ventet en omsetning på 6.905 millioner kroner.

Ting tar tid

– Vi fortsetter å se høy anbudsaktivtet i våre viktigste markeder. Til tross for at prosjekter tar lenger tid å bli tildelt, venter vi at mye blir konkludert i de neste seks månedene, sa toppsjef Luis Araujo i en kommentar.

Ikke alle var like imponert over nyhetene fra Aker Solutions, noe som førte til at aksjen falt hele 8,02 prosent til 22,35 kroner på Oslo Børs.

Torsdag fortsetter kursfallet. Halvannen time etter at børsen åpnet omsettes aksjen for 21,78 kroner, ned ytterligere 2,55 prosent.

Det betyr at årets kursfall er på 45,08 prosent.

Meglerhusene kutter

Ifølge Bloomberg er en rekke meglerhus ute med nedgraderinger. Selv om mange fremdeles venter markert kursoppgang, kutter de kursmålet etter onsdagens nyheter.

Handelsbanken kutter kursmålet fra 35 til 33 kroner (kjøp)

SpareBank 1 Markets kutter kursmålet fra 43 til 33 kroner (kjøp)

Nordea Markets kutter kursmålet fra 30 til 28 kroner (kjøp)

ABG Sundal Collier kutter kursmålet fra 35 til 32 kroner (kjøp)

SEB kutter kursmålet fra 44 til 41 kroner (kjøp)

I slutten av forrige uke var Danske Bank ute med en oppdatering på aksjen hvor analytiker Jørgen Lande valgte å kutte kursmålet fra 50 til 30 kroner. Samtidig gjentok han sin kjøpsanbefaling.