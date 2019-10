Nordnets aksjeekspert Roger Berntsen mener Equinor-aksjen er underpriset

Torsdag morgen la Equinor frem sine kvartalstall. Selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 1.107 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 1.666 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene endte på 14.704 milliarder dollar, ned fra 18.989 millioner dollar i tredje kvartal i fjor. Analytikerne hadde imidlertid her sett for seg 16.393 millioner dollar.

– Vi opprettholder sterk kostnads- og kapitaldisiplin, men resultatene våre er preget av lavere råvarepriser i kvartalet, slo Equinor-sjef Eldar Sætre fast i en kommentar.

Nyhetene blir tydeligvis godt mottatt på Oslo Børs hvor aksjen klatrer 1,46 prosent til 173,30 kroner. Torsdag formiddag var aksjen oppe i 175,40 kroner.

Roger Berntsen er like blid

Aksjeekspert Roger Berntsen i Nordnet er fornøyd med hva Eldar Sætre har presentert.

«Justert for det faktum at selskapet valgte å selge mindre gass enn de kunne i kvartalet, må resultatet i tredje kvartal likevel sies å være bedre enn ventet», skriver Berntsen i en oppdatering.

Han mener lavere priser på olje og gass det siste året, som en følge av svekkelse i verdensøkonomien, er hovedårsaken til resultatfallet.

Berntsen minner om at oljesektoren har slitt i motbakke de siste 10-12 årene. Blant annet har økt tilbud av olje og gass, spesielt fra USA, endret de langsiktige inntjeningsforutsetningene for sektoren som helhet.

Nedjusterer forventningene

«I Q3-rapporten kan vi lese at Equinors egne prisforventninger på olje og gass lengre frem i tid (2025-2030) har blitt nedjustert. Et slikt underliggende «klima» er vanskelig å håndtere for de aller fleste i industrien, da fokus på kostnader blir eneste utvei. Når det er sagt, historien viser at de mest dynamiske selskapene, de med størst omstillingsevne, vil vinne på bekostning av de andre», skriver Berntsen.

Nordnets aksjeekspert beskriver Equinor som et selskap med gode forutsetninger til å forbli et ledende globalt energiselskap også i fremtiden. Selskapets initiativ innenfor havvind og solenergi trekkes frem som eksempler på dette.

Lavt priset?

«Selskapet er verdt vesentlig mer enn det prises til på børsen. Når det er sagt, selskapets langsiktige vekstimpulser er fraværende. Noe som gjør selskapet mindre attraktiv som en langsiktig investering», avslutter Berntsen.

Det er verdt å merke seg at Roger Berntsen eier aksjer i Equinor.