Torsdagens handel på New York-børsen starter i pluss

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,62 prosent og står i 8.169,99 poeng, mens Dow Jones står i 26.894,67 poeng etter en oppgang på 0,23 prosent.

Jobless claims

Antallet førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 212.000 i uken som ble avsluttet 19. oktober, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 214.000 til 218.000.

Konsensus pekte mot 215.000 jobless claims, ifølge Marketwatch, som legger til at nivået på antallet førstegangssøkende vitner om styrke i det amerikanske arbeidsmarkedet, til tross for oppbremsing for den amerikanske økonomien.

Fire ukers glidende gjennomsnitt var 215.000, ned 750 fra forrige ukes reviderte 215.750 (opprinnelig oppdatert: 214.750).

Antallet personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA var 1.682.000 personer, ned fra reviderte 1.683.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.679.000).

Europa

Den europeiske sentralbanken (ESB) har besluttet å holde styringsrenten uendret på 0,00 prosent etter dagens rentemøte. Den marginale utlånsrenten holdes uendret på 0,25 prosent, mens den marginale innskuddsrenten holdes uendret på minus 0,5 prosent.

ESB opplyser at styringsrådet venter at ESBs styringsrente vil være på nåværende nivå eller på lavere nivåer frem til inflasjonsutsiktene er nære nok, men under, 2 prosent, innenfor prognosehorisonten.

Samtidig gjentar sentralbanken at de månedlige verdipapirkjøpene som ble kunngjort i september, vil bli startet 1. november. Det er snakk om kjøp for 20 milliarder euro pr. måned.