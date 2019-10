Kvartalsrush på Wall Street gir store utslag i aksjekurser

Denne uken har mange store selskaper presentert sine kvartalstall. Det er store utslag torsdag i de mest kjente selskapene som presenterte tall onsdag kveld.

Tesla

Elbilprodusenten Tesla kom onsdag kveld med sine resultater for tredje kvartal 2019. Ikke-justert resultat endte på 0,8 dollar per aksje. Det justerte resultatet kom inn på 1,91 dollar per aksje, mot analytikerne som ifølge FactSet forventet et justert tap på 0,46 dollar per aksje.

Året før var det justerte resultatet per aksje 3,02 dollar, mens det ikke-justerte resultatet var 1,82 dollar per aksje.

Torsdag hopper aksjen 16,8 prosent til 197,41 dollar.

Microsoft

I tillegg kom teknologigiganten Microsoft med sine tall onsdag kveld for første kvartal 2020 (selskapet har avvikende regnskapsår). Resultatet endte på 1,38 dollar per aksje, mot analytikernes forventede 1,25 dollar ifølge Refinitiv.

Dette er en oppgang fra 1,14 dollar per aksje i fjor.

Inntektene kom inn på 33,06 milliarder dollar, mot ventede 32,23 milliarder dollar.

Aksjen klatrer torsdag 2,1 prosent til 140,15 dollar.

PayPal

Betalingstjenesten PayPal kom også med kvartalstall onsdag kveld for tredje kvartal 2019. Resultatet kom inn på 0,39 dollar per aksje. Det justerte resultatet per aksje endte på 0,61 dollar. Analytikere hadde ifølge FactSet forventet et justert resultat per aksje på 0,52 dollar.

Året før fikk selskapet et resultat per aksje på 0,36 dollar, mens det justerte resultatet per aksje kom inn på 0,52 dollar per aksje.

Torsdag stiger aksjen 8,6 prosent til 104,91 dollar

eBay

E-commerce selskapet eBay kom også med kvartalstall onsdag kveld for tredje kvartal 2019. Resultatet kom inn på 0,37 dollar per aksje. Det justerte resultatet per aksje endte på 0,67 dollar. Analytikere hadde ifølge FactSet forventet et justert resultat per aksje på 0,64 dollar.

Året før fikk selskapet et resultat per aksje på 0,73 dollar, mens det justerte resultatet per aksje kom inn på 0,52 dollar per aksje.

Fallet i aksjen skyldes trolig ikke resultatet, men guidingen for fjerde kvartal 2019 som ble nedjustert.

Aksjen stuper torsdag 9,2 prosent til 35,6 dollar.

Ford

Bilprodusenten Ford kom også med kvartalstall onsdag kveld for tredje kvartal 2019. Resultatet kom inn på 0,11 dollar per aksje. Det justerte resultatet per aksje endte på 0,34 dollar. Analytikere hadde ifølge Refinitiv forventet et justert resultat per aksje på 0,26 dollar.

Året før fikk selskapet et resultat per aksje på 0,25 dollar.

I likhet med eBay skyldes trolig ikke fallet i aksjen resultatet som slo forventningene, men guidingen som ble nedjustert.

Torsdag faller aksjen 7,1 prosent til 8,56 dollar.