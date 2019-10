Amazon skuffer - aksjen stuper

Retailgiganten Amazon melder om et nettoresultat på 2,1 milliarder dollar i årets tredje kvartal.

Det tilsvarer et resultat per aksje på 4,23 dollar, sammenlignet med 5,75 dollar i tredje kvartal 2018.

Resultatet per aksje var under analytikernes forventning på 4,59 dollar per aksje, ifølge FactSet.

Omsetningen kom inn på 69,98 milliarder dollar, mot 56,58 milliarder dollar året før.

Ifølge FactSet var det ventet omsetning på 68,83 milliarder dollar. Det betyr at omsetningen var 1,7 prosent høyere enn forventet.

- Resultatet for tredje kvartal bærer preg av store investeringer knyttet til frakt og logistikk. Dette er noe Amazon tar kostnaden på nå, men over tid vil bidra til økt inntjening. Alt i alt er dette en positivt rapport hvis man ser på selskapets langsiktige strategi om å bli den mest dominerende retail aktøren i verden, skriver investeringsøkonom Mads Johannesen i Nordnet i en mail til Finansavisen.

Amazon Web Services, et datterselskap av Amazon fikk inntekter på 9,0 milliarder dollar og et driftsresultat på 2,26 milliarder dollar. Det vil si at tjenesten sto for en stor andel av Amazons totale resultat.

Amazon-aksjen steg 1,1 prosent på Wall Street torsdag. Etter tallene ble sluppet stuper aksjen 8,8 prosent i etterhandelen.