I 3. kvartal 2019 fikk Vistin Pharma et nettoresultat på 59,63 millioner kroner, mot et tap på 3,17 millioner kroner for et år siden.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 76,45 millioner kroner, mot et tap på 3,82 millioner kroner året før.

Driftsresultatet ble på 8,35 millioner kroner, mot 498.000 kroner i 3. kvartal 2018.

Vistin Pharma omsatte i perioden for 68,03 millioner kroner, mot 52,55 millioner kroner for et år siden.

