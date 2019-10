dette vil påvirke oslo børs

Roger Berntsen, analytiker i Nordnet Bank, tror Oslo Børs (OBX indeksen) åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,2] prosent.

Han viser til at Oslo Børs (OBX-indeksen) endte opp 1,6 prosent torsdag, mens de toneangivende indeksene i USA (S&P 500, NASDAQ og DJIA) endte i intervallet -0,1 til 0,8 prosent. En rekke sterke kvartalstall ga solid kursoppgang i flere selskaper; DNB (+7,7 prosent), Norwegian (+25,3 prosent) og Equinor (+2,5 prosent).

I USA derimot, kom gårsdagens tall inn blandet. Microsoft og PayPal leverte varene i 3. kvartal, mens selskaper hvis sensitive til utviklingen i verdensøkonomien, som Ford, 3M og eBay skuffet.

I dag er det roligere på resultatfronten, i alle fall her hjemme, da det kun er et OBX-selskap som rapporter (Schibsted).

«De asiatiske børsene endte for øvrig svakt ned fredag, dermed er det ingen drahjelp å få fra den regionen i dag. Ei heller har oljeprisen endret seg vesentlig fra gårsdagens nivåer. Mao. er det få holdepunkter for investorene i dag», skriver Berntsen i morgenrapporten.

Han trekker frem selskaper i fokus som; SCHA, AXA, BON, PROTCT.

Asia

Det var blandet stemning på de asiatiske børsene på ukens siste handelsdag.

I Japan klatrer Nikkei 0,04 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,07 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller tilbake 0,01 prosent, og CSI 300 er opp 0,08 prosent. Hang Seng i Hong Kong er ned 0,44 prosent.

I Sør-Korea svekkes Kospi 0,26 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,63 prosent, og Straits Time i Singapore er opp 0,46 prosent.

Oljeprisen

Nordsjøoljen omsettes fredag morgen for 61,43 dollar per fat, ned 0,39 prosent.

Et fat WTI-olje omsettes for 56,00 dollar, ned 0,41 prosent.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 61,52 dollar ved børsslutt i Oslo.

Wall Street

Alle de ledende indeksene på børsene i New York steg torsdag. Utviklingen kom i kjølvannet av antall førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) som kom inn på 212.000 i uken som ble avsluttet 19. oktober, viste tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 214.000 til 218.000.

Konsensus pekte mot 215.000 jobless claims, ifølge Marketwatch, som legger til at nivået på antallet førstegangssøkende vitner om styrke i det amerikanske arbeidsmarkedet, til tross for oppbremsing for den amerikanske økonomien.

Dow Jones falt 0,11 prosent til 26.805,53 og er med det opp 14,91 prosent i år. 8 av de 30 selskapene som inngår i indeksen steg torsdag.

S&P 500 endte opp 0,28 prosent til 3.010,29. Det vil si at indeksen er opp 20,08 prosent hittil i år.

Teknologitunge Nasdaq Composite steg 0,19 prosent til 8.185,8. Indeksen har dermed steget 23,37 prosent siden nyttår.

Facebook steg 0,12 prosent, mens Apple stengte opp 0,16 prosent og Amazon klatret 1,06 prosent.

VIX-indeksen, populært kalt fryktindeksen, falt 3,3 prosent til 13,55. Gullprisen var opp 0,64 prosent og en unse gikk ved stengetid for 1.505,2 dollar.

Tremånedersrenten steg 1,3 basispunkter til 1,674 prosent.

Renten på 2-åringen var uforandret på 1,575 prosent. 10-åringen var også uforandret på 1,769 prosent.

30-åringen hadde en nedgang på 0,7 basispunkter til 2,264 prosent.

Oslo Børs

Oslo Børs steg godt torsdag, påvirket av kvartalstall og viktige nyheter for flere av børsens tungvektere. Hovedindeksen endte opp 1,64 prosent til 906,56 poeng.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis endte på totalt 5,54 milliarder kroner.

Dette skjer i dag

Resultat per 3. kvartal:

Schibsted: Kl. 07:00, selskapets lokaler kl. 09:00, web, tlf kl. 14:00

Axactor: Kl. 08:30 Hotel Continental

Vistin Pharma: Kl. 08:30 web/tlf

Bonheur: Kl. 09:00 selskapets lokaler

SpareBank 1 Nord-Norge: Kl. 09:00 hos SpareBank 1 Markets

Protector Forsikring: Kl. 10:00 Restaurant Louise, web

Borgestad

Høland og Setskog Sparebank

SpareBank 1 Nordvest

SpareBank 1 Østlandet

Utenlandske resultater:

Alphabet, Aon, Autoliv, Barclays, Royal Caribbean Cruises, Verizon Communications og Weyerhaeuser

Makro:

Tyskland: Forbrukertillit november, kl. 08:00

Sverige: Forbrukerlån september, kl. 09:30

Sverige: Detaljhandel september, kl. 09:30

Sverige: PPI september, kl. 09:30

Tyskland: IFO-indeks oktober, kl. 10:00

USA: Michigan-indeks oktober, kl. 16:00

Annet:

SSB: Forskning og utvikling i næringslivet, 2018, foreløpige tall

SSB: Eiendomsomsetning, 3. kvartal 2019, foreløpige tall

Nordea: Kapitalmarkedsdag

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19:00

Kilder: Oslo Børs, TDN Direkt og Statistisk sentralbyrå (SSB)