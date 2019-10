Meglerhus anbefaler Røkkes utbyttemaskin - neste uke kommer tallene

Ocean Yield presenterer sin Q3-rapport tirsdag i neste uke.

I fredagens morgenrapport fra DNB Markets får aksjen en kjøpsanbefaling og et kursmål på 60 kroner.

Torsdag sluttet aksjen på 53,80 kroner, noe som betyr at aksjen er opp 4,26 prosent den siste måneden mens den har falt 1,36 prosent hittil i år.

Utbyttecase

«Mens interessen her i hovedsak er rettet mot de langsiktige utsiktene for beskjeftigelse av FPSO-en Dhirubhai-1 har selskapet de siste ukene overtatt og avtalt overtagelse av flere fartøy innenfor blant annet tørrbulksegmentet. Etter vårt syn er aksjen i første rekke et utbyttecase og spørsmålet blir da i hvilken grad nye transaksjoner kan bidra til å dempe risikoen for reduksjoner i utbyttet frem til en beskjeftigelse av FPSO-en kan sikres», skriver DNB Markets.

Meglerhuset venter et utbytte på 0,19 dollar pr. aksje i Q3 2019.

«Fra Q1 2020 ser vi et utbytte redusert til 0,15 dollar pr. aksje, og med forventninger om at investorene vil være fornøyde med en direkteavkastning på rundt ni prosent har vi en kjøpsanbefaling», skriver analytikeren.