Carnegie nedgraderer sin anbefaling på DNB

Carnegie nedgraderer ifølge en oppdatering sin anbefaling på DNB til en hold-anbefaling fra en kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

Kursmålet høynes til 175 kroner, mot tidligere 173 kroner.

Meglerhuset viser ifølge nyhetsbyrået til at DNBs sterke kursutvikling har gjort at aksjen nå verdsettes med høyeste premien på fem år.

«Verdsettelsen er ikke dyr i absolutt termer, men den er noe dyr sammenlignet med både sammenlignbare banker i Norden og Europa», heter det.

DNB-aksjen steg 7,7 prosent torsdag etter at selskapet rapporterte et bedre enn ventet resultat for tredje kvartal 2019, i tillegg til at banken besluttet å starte et nytt program for tilbakekjøp av egne aksjer.

Pareto Securities høyner ifølge en oppdatering sitt kursmål på DNB til 175 kroner fra tidligere 170 kroner, skriver TDN Direkt.

Hold-anbefalingen fastholdes.

Danske Bank Equity Research fastholder ifølge oppdatering sin hold-anbefaling på DNB med kursmål 170 kroner.

Fra Danske Bank heter det at DNB «huker av alle de riktige boksene» med makroøkonomisk støtte, god drift, samtidig som usikkerhet rundt nye kapitalregler i Norge ikke virker å være noe problem for nye tilbakekjøp, men de strever med å finne meningsfull oppside i aksjen fra dagens nivå, skriver nyhetsbyrået.

DNB Markets, som ikke har noe anbefaling på DNB, mener at den positive trenden i norsk økonomi, kombinert med gjenstående effekter fra renteendringer, etter deres syn bør virke støttende for at avkastningen nærmer seg 12 prosent i 2020.

DNB faller 0,7 prosent til 167,8 kroner på Oslo Børs fredag ettermiddag.