SpareBank 1 Markets forteller investorer at festen er over i Medistim

Torsdag la Medistim frem sine kvartalstall. Omsetningen i tredje kvartal 2019 endte på 85,5 millioner kroner, mot 77,6 millioner kroner i fjor.

Selskapet fikk et resultat før skatt på 20,6 millioner kroner, mot 14,2 millioner kroner året før.

Det er ingen tvil om at forventningene til børsraketten har vært skyhøye. Etter at torsdagens tall ble lagt frem falt aksjen 4,19 prosent til 160 kroner.

Aksjen har mer enn doblet seg i 2019

Fredag var lunsjtider omsettes også aksjen for 160 kroner, hvilket gir selskapet en markedsverdi på 2,91 milliarder kroner.

Basert på dagens aksjekurs har aksjen gått hele 129,77 prosent hittil i år.

Er festen over?

Nå spørs det altså om kursfesten er over. Analytiker Petter Kongslie i SpareBank 1 Markets er ute med en oppdatering hvor han setter kursmålet til akkurat 160 kroner, hvilket betyr at det ikke er mer å hente for selskapets aksjonærer.

Kongslie skryter samtidig av Medistim, som han beskriver som et imponerende selskap. Det hindrer ham likevel ikke i å kutte i både estimat og kursmål.

Medistim utvikler og selger medisinsk utstyr til bruk i hjerte-, kar- og transplantasjonskirugi.

Fredag morgen kunne vi lese at DNB Markets anbefaler Kjell Inge Røkkes utbyttemaskin. Neste uke kommer tallene.