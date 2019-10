Trafikverket (The Swedish Transport Administration) har bestemt seg for å utøve en opsjon for vedlikehold av jernbaner på Västra Götaland, skriver NRC fredag.

Opsjonen er ifølge NRC verdsatt til rundt 130 millioner svenske kroner. Arbeidet vil påbegynnes september 2021 og prosjektet skal etter planen være ferdig august 2023, opplyses det.