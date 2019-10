Clean Marine og FMSI slår seg sammen

Clean Marine og FMSI har inngått en term sheet-avtale om en sammenslåing for å bli en ledende leverandør av rengjøringssystemer for avgasser (scrubbere).

Det opplyser Frontline i en børsmelding fredag, som etter dette eier 14,45 prosent av det nye selskapet.

Det kombinerte selskapet vil operere under navnet Clean Marine. Selskapet skal gi et fullt integrert tilbud, hvor det vil levere OEM-ekspertise. Det opplyses om at det vil være fokus på betydelig kapasitet, raske produksjonstider, prosjektledelse og global after-sales samt finansielle ordninger for sine kunder, heter det.

– Vi er glade for å ha vært i stand til å støtte den raske veksten av FMSI og ta del i den fremtidige veksten av Clean Marine, som har sett inntektene bli femdoblet år over år. Clean Marine har et utmerket rykte støttet av ledende «engineering» og høy kundetilfredshet. Begge disse faktorene vil bidra til å sikre at scrubberne våre klarer spesifikasjonene når blir satt på prøve, sier Frontline-sjef Robert Hvide Macleod.

Frontline-aksjen er fredag ettermiddag ned 3,3 prosent til 96,20 kroner.