Lakseprisen faller til under 50 kroner kiloen

Lakseprisen faller igjen ifølge markedsaktører IntraFish har snakket med til nivåer under 50 kroner kiloen for de fleste vektklassene, skriver TDN Direkt.

– Kaos i markedet

Prisene for fersk laks med levering i neste uke er ned rundt fem kroner per kilo fra forrige fredag.

En lakseoppdretter mener derimot at prisfallet er mindre. Det de er enige om, er at lite foreløpig er gjort fredag ettermiddag.

– Det er kaos i markedet, med masse usolgt fisk som står igjen fra denne uken, sier en eksportør til IntraFish.

Han mener ifølge nyhetsbyrået at markedet er «kjempevanskelig».

– Det er alt for mye fisk som tas opp, og svært krevende å få solgt den. Markedet sier bare nei, og det er nesten full stopp, sier han.

– Hvorfor faller prisene?

– Nei, si det. De var vel rett og slett for høye, og kommer litt ned. Det har vært god tilvekst, vi nærmer oss månedsskiftet. Da er det nok en del som må ta ut fisk for ikke å overgå MTB-grensene sine. I tillegg ligger det allerede en del fisk på lager, og noen forsøker å selge fra den beholdningen.

Chile-uro kan hjelpe

En oppdretter melder om noe høyere prisnivå enn eksportørene. Han «setter sin lit» til at uroen i Chile kan hjelpe markedet, skriver TDN Direkt.

– Vi ser at budene faller jevnt, men tror at det kan snu noe opp igjen når USA åpner. Det er veldig begrenset hvor mye fisk som sendes fra Chile til USA grunnet situasjonen der. Det er portforbud, unntakstilstand og fly går ikke. En må tilbake til 80-tallet for å se noe tilsvarende, sier han.