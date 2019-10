Equinor halverer anslag etter Dorian-utslipp

Equinor har tidligere anslått at 119.000 fat olje slapp ut av selskapets anlegg på South Riding Point på Bahamas under orkanen Dorian. Fredag skriver selskapet på sine nettsider at anslaget er halvert til 55.000 fat, skriver Sysla.

Equinor opplyser samtidig at de nå har samlet opp 50.000 fat olje, og at mer enn 350 personer fra 14 land deltar i opprydningsarbeidet.

En rapport fra Waterkeepers Alliance viser funn av olje i våtmarker, som er kritiske for vannkvaliteten på øya Grand Bahama. Selskapet jobber med å rense opp utslippet og å legge til rette for motvirke konsekvensene, sier kommunikasjonsdirektør Erik Haaland i Equinor til Sysla.

– Det inkluderer en langsiktig plan for hvordan man kan tilbakestille området så nært som mulig til den opprinnelig tilstanden, sier Haaland.

Selskapet har også startet gjennomføringen av en plan for å undersøke grunnvannet i det påvirkede området, etter godkjennelse fra myndighetene på Bahamas.

Equinor har ti oljetanker på terminalen på South Riding Point på Bahamas.