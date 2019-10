Pessimistiske estimater kan gi positive resultater

Denne uken kom kvartalstall fra blant annet Procter & Gamble, Tesla og Amazon. Amazon skuffet markedet med et større resultatfall enn analytikerne på forhånd ventet.

I tredje kvartal var inntjeningen per aksje 4,23 dollar, 8 prosent lavere enn estimatene på 4,6 dollar. Til sammenligning leverte Amazon et resultat på 5,75 dollar per aksje på samme tid i fjor.

Som konsekvens falt Amazon-aksjen rundt 6 prosent i etterhandelen på Wallstreet, før den hentet seg inn igjen i løpet av uken.

Ikke tendensen

Amazons skuffende resultater representerer imidlertid ikke tendensen vi så langt har sett i resultatsesongen. Både Procter & Gamble og Tesla knuste markedets forventinger, og sistnevnte fikk en kursoppgang på hele 17 prosent etter de positive tallene.

Dette var dårlige nyheter for de mange shortselgerne som har veddet på Teslakursen vill fortsette å falle, slik den stort sett har gjort tidligere i år.

Tesla og P&G er ikke de enste som har overrasket markedet positivt. I henhold til markedskalenderen til yahoo var det kun 106 av de 705 selskapene som leverte resultater denne uken, som overrasket negativt. Det utgjør rundt 15 prosent av dem.

Løftet børsen

Som et resultat av de positive nyhetene steg hovedindeksen S&P 500 i løpet av uken. Om vi ser den samme tendensen hos selskapene som slipper tall fremover, vil børsen kunne løfte seg ytterligere.

Noen av selskapene som leverer tall kommende uke Selskap Dato Inntjeningsestimat Alpabet (Google) Mandag 28. oktober 12,38 AT&T Mandag 28. oktober 0,93 Spotify Mandag 28. oktober -0,32 Apple Onsdag 30. oktober 2,84 Facebook Onsdag 30. oktober 1,91 Exxon Mobil Fredag 1. November 0,67 Chevron Fredag 1. November 1,45

I tillegg til kvartalstall ser tradere muligheter i PMI-tallene fra Kina på torsdag og både ISM-indeks og arbeidsmarkedsrapport fra USA på fredag.

Også i Norge er det resultatsesong og så langt har blant annet Schibsted, Axactor og Vistin Pharma vist positive tegn. I kommende uke venter vi tall fra blant andre Mowi, Kahoot!, Ocean Yield, DNO, Zalaris og Aker.