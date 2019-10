Dette vil påvirke Oslo Børs

Oslo Børs ventes å åpne flatt til svakt positivt mandag.

Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror børsen vil åpne innenfor intervallet [-0,1, 0,1] prosent. OBX-futures er opp om lag 0,20 prosent i morgentimene.

Asia

De asiatiske børsene stiger bredt mandag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,29 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Shanghai Composite i Kina klatrer 0,66 prosent, og CSI 300 er opp 0,60 prosent. Hang Seng i

Håpet om en ferdigstillelse av den første delen av en handlsavtale mellom Kina og USA øker, ifølge CNBC.

Amerikanerne uttalte ifølge nettstedet rett før helgen at de to landene har kommet videre i diskusjonene om spesifikke spørsmål, og at partene nå er i nærheten av å fullføre noen deler av avtalen.

Deler av fase-1 avtalen mellom partene skal være nær en ferdigstillelse og konsensus skal være nådd på standarder brukt av landbruksmyndigheter, sa det kinesiske handelsdepartementet lørdag, ifølge Bloomberg News.

Donald Trump og Xi Jinping ventes å møtes i Chile neste måned for å underskrive avtalen.

Oljeprisen

Et fat nordsjøolje omsettes for 61,87 dollar, ned 0,24 prosent.

WTI-oljen handles ned 0,23 prosent til 56,53 dollar per fat.

Lønnsomheten blant industriselskapene i Kina var ned 2,1 prosent for perioden januar til september 2019, sammenlignet med samme periode året før. Datapunktet føyer seg inn i rekken av nøkkeltall som peker mot svakhet i kinesisk økonomi og at handelskrigen slår kraftig inn på industrien.

I tillegg forsatte trenden med kraftig tilbakegang i antall operative rigger i Nord-Amerika og USA.

Baker Hughes riggtelling for Nord-Amerika viste at det var 977 rigger i operasjon per 25. oktober. Det er 17 færre enn for en uke siden.

I USA var det totale antallet rigger i drift 830, ned 21 fra uken før.

Antall amerikanske oljerigger falt med 17, til 696. Antallet gassrigger var 133, ned fire fra uken før.

Den neste store hendelsen i oljemarkedet er OPEC+-møtet 5.-6. desember der medlemslandene møtes for å diskutere veien videre, og hvorvidt kuttavtalen på 1,2 millioner fat skal videreføres utover mars neste år.

Dette skjer i dag

Resultat per tredje kvartal:

Kværner: Kl. 07.00, Fornebuporten kl. 09.00, web

Instabank: Kl. 09.00 hos SpareBank 1 Markets i Oslo, kl. 14.00 hos SR-Bank i Stavanger

SpareBank 1 Østfold Akershus

Utenlandske resultater:

NCC, National Oilwell Varco, Transocean

Makro:

ØMU: M3 pengemengde september, kl. 10.00

USA: Grossistlagre september, kl. 13.30

Annet:

SSB: Rapport: Økonomi og levekår for lavinntektsgrupper 2019, kl. 08.00

DNB: Analytikerkonferanse i London ifm. Q3

Norwegian Finans Holding: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

Nordnet: Investorkveld i Oslo, Radisson Blu Scandinavia Hotel, kl. 17.45-20.00