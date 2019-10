SpareBank 1 Markets anbefaler ni aksjer

I løpet av forrige uke klatret ukeporteføljen til SpareBank 1 Markets 0,4 prosent mens hovedindeksen på Oslo Børs kunne vise til en oppgang på 0,3 prosent.

Det betyr at porteføljen er opp 13,3 prosent hittil i år.

Denne uken velger tallknuserne å ta kvitte seg med Telenor mens Golden Ocean kommer inn i porteføljen

«Vi tror det bare er et spørsmål om når og ikke hvis, myndighetene i Bangladesh ønsker en større del av marginen til Telenor. Vi velger dermed å ta Telenor ut av porteføljen», skriver analytikeren.

«Derimot gjør vi plass til GOGL (Kjøp, kursmål NOK65). Capesize ratene fikk seg et løft mot slutten av forrige uke, og cape spot steg til 24.900 dollar. Dette er en veldig solid rate, hvor selskapene tjener gode penger ettersom ratene de går i null på ligger på ca. 15.000 dollar for en Capesize-båt. Vi tror på et godt ratemarked ut året», skriver SpareBank 1 Markets.

Det betyr at ukeporteføljen består av følgende aksjer: