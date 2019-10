S&P 500 til ny toppnotering ved ukens første handelsdag.

Siden 1950 har november og desember vært de to månedene i året hvor S&P 500 historisk har gitt best avkastning, noe som kan tyde på videre oppside. Samtidig advarer analytikere mot flere fallgruver som kan legge en demper på oppgangen.

Tre positive faktorer har resultert i oppgang

Det er spesielt tre faktorer som har ført til den seneste oppgangen. Den første er avtakende spenninger i handelskrigen mellom USA og Kina ettersom det ser ut til at partene gjør fremgang mot å komme til enighet. Videre har selskapenes rapportering av tall for tredje kvartal stort sett levert over forventning, noe som har avblåst frykten for en resesjon. Den siste er forventinger om ytterligere rentekutt med 25 basispunkter fra Federal Reserve på onsdag, et potensielt kutt blir det tredje så langt i år.

Kan få motvirkende effekt

Samtidig løftes de samme faktorene frem som fallgruver. Til tross for at majoriteten av ekspertene forventer nye kutt på onsdag, stiller flere av dem seg tvilende til hvorvidt kuttene skal fortsette også inn i 2020. Federal Reserve kommer trolig ut med nye signaler til hva man kan forvente av rentekutt i fremtiden.

-Fra vårt ståsted, er det sannsynlig at det kommer en dumping av aksjer som følge av skuffende signaler. Det sier Julian Emanuel, sjefs selskapsstrateg ved BTIG til CNBC.

Videre sier Emanuel at Federal Reserve med 50 prosent sannsynlighet vil kutte renten videre i mars neste år, men at flere økonomer, blant annet i Goldman Sachs forventer at onsdagens kutt blir det siste.

Samtidig er det fortsatt lenge igjen av kvartalssesongen, noe som betyr at det fortsatt kan komme uhyggelige overraskelser. Den sterke kvartalssesongen så langt er også noe forårsaket av at analytikere på forhånd justerte ned forventingene sine.

Signalene fra handelskrigen kan snu

Til tross for at det den seneste tiden har kommet mye positive signaler fra handelssamtale har foreløpig partene til gode å signere noe. Frykten for ytterligere eskalering har lagt seg for nå, men dersom de gjenoppstår vil det merkes i aksjemarkedet.

Opp, opp og opp

Dow Jones la på seg 0,48 prosent til 27.087,33. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 21 av selskapene i grønt mandag. Dagens vinner ble Microsoft som er opp 2,47 prosent. Tett etter følger bankkjempen Goldman Sachs som er opp 1,61 prosent. Videre letter flyselskapet Boeing noe, opp 0,34 prosent. McDonalds ble dagens taper, og er ned 1,44 prosent.

S&P 500 steg til ny all-time-high, opp 0,56 prosent til 3.039,35. Dagens vinner ble Tiffany & Co etter at det ryktes om at Louis Vuitton skal kjøpe opp selskapet, opp hele 31 prosent.

Nasdaq endte opp 1,01 prosent til 8.325,99.

Øvrige amerikanske aksjer som Alphabet (Google) og Tesla endte opp og ned henholdsvis 1,97 og 0,13 prosent. Alphabet-aksjen har i etterhandelen på Wall Street falt tilbake 2,48 prosent etter at selskapet bommet på forventning for tredje kvartal.

VIX-indeksen, populært kalt som fryktindeksen steg 3,56 prosent til 13,10.

Oljeprisen faller mandag kveld. Et fat Brent og WTI-olje omsettes i skrivende stund for 61,62 og 55,82 dollar fatet, ned henholdsvis 0,66 og 1,48 prosent.

Gullprisen endte ned 0,66 prosent, og en unse gull koster 1.495,40 dollar.

Tremånedersrenten falt 3,1 basispunkter til 1,641 prosent.

Renten på toåringen steg 1,6 basispunkter til 1,651 prosent.

Tiåringen steg 4,8 basispunkter og gir en rente på 1,847 prosent.

Videre steg 30 årige statsobligasjoner 4,6 basispunkter, og yielder for øyeblikket 2,334 prosent.