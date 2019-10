Alphabet skuffer forventning

Teknologikjempen Alphabet la mandag kveld frem sine tall for tredje kvartal. Resultat per aksje ble på 10,12 dollar, til sammenligning lå analytikernes forventning på 12,42 dollar. Tallene sendte aksjen ned hele fire prosent i etterhandelen på Wall Street, men har siden hentet seg inn og er ned under et prosent.

Omsetningen for tredje kvartal beløp seg til 40,5 milliarder dollar, forventning lå ifølge Refinitiv konsensus på 40,32 milliarder.

CNBC bekreftet tidligere i dag at Alphabet er i samtaler med smartklokke-produsenten Fitbit om et oppkjøp. Det vil gi selskapet innpass i det attraktive markedet for aktivitetsklokker, og dermed vil selskapet kunne konkurrere med blant annet Apple.