Her er tredjekvartalstallene til Akastor

Akastor melder om et resultat etter skatt på minus 9 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot 441 millioner kroner i samme periode året før.

Resultatet før skatt ble minus 2 millioner kroner, sammenlignet med 30 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 76 millioner kroner, mot 41 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 1.430 millioner kroner, sammenlignet med 955 millioner kroner i tredje kvartal 2018.

Akastor er et investeringsselskap innen oljeservicesegmentet, og har en rekke selskaper i porteføljen.

«I et offshore riggmarked som fortsatt sliter med overkapasitet, leverte MHWirth en sterk omsetningsvekst på 50 prosent i tredje kvartal. En solid EBITDA-margin på 11,9 prosent i MHWirth gjenspeiler at omstillingstiltakene i selskapet har vært vellykkede. I tillegg har AKOFS Offshore hatt høy operasjonell utnyttelse for begge skip i Brasil», kommenterer Akastor-sjef Karl Erik Kjelstad om noen av selskapets investeringers utvikling i perioden.

Akastor er også inne i blant andre Odfjell Drilling, DOF og Awilco Drilling.

