Norbit mer enn doblet resultatet

Norbit melder om et resultat etter skatt på 18,1 millioner kroner, sammenlignet med 7,4 millioner kroner i samme periode i 2018.

Selskapet fikk dermed et resultat per aksje på 0,32 kroner, opp fra 0,17 kroner.

Selskapet fikk en EBITDA på 38,5 millioner kroner, sammenlignet med 20,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

EBITDA ved utgangen av september beløp seg til 109,6 millioner kroner, en betydelig oppgang fra samme periode i fjor da selskapet hadde en EBITDA på 47,7 millioner kroner.

Inntektene beløp seg til 154,4 millioner kroner, mot 105,4 millioner kroner i 2018.

– Vi leverer enda et kvartal med lønnsom vekst, og vi investerer i utvidelse av vårt produkttilbud samt økt produksjonskapasitet til å forberede grunnlaget for fortsatt lønnsom vekst også i fremtiden, sier Per Jørgen Weisethaunet, administrerende direktør i Norbit.

Norbit opprettholder sine tidligere kommuniserte guiding for alle segmenter for andre halvdel av 2019.

For Ocean-segmentet er inntekter og marginer ventet å være på linje med første halvår, mens inntektene i ITS-segmentet ventes å være høyere.

Inntekter fra PIR ventes derimot å bli lavere enn for første halvår, hovedsakelig på grunn av økt tildeling til selskapets Ocean og ITS-segmenter, noe som resulterer i mindre kapasitet for kontraktfremstilling.

