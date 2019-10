Crayon taper mindre penger - vurderer å hente penger

Crayon Group Holding melder om et resultat etter skatt på minus 18,0 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 31 millioner kroner i samme periode i fjor.

Det utgjør et tap på 0,21 kroner per aksje, mot 0,34 kroner per aksje i 2018.

Driftsresultatet endte på 3,2 millioner kroner, mot minus 20,2 millioner kroner. Justert EBITDA økte fra 5,3 til 34,3 millioner kroner.

«Selskapet rapporterer sitt syvende kvartal på rad med sterkt år YoY-inntekt og brutto resultatvekst i alle forretningsområder og markedsklynger . Tredje kvartal 2019 var omsetningsveksten 66 prosent og brutto resultatvekst ble 27 prosent sammenlignet med tredje kvartal 2018», skriver Crayon.

Driftsinntektene i tredje kvartal beløp seg til 2,6 millioner kroner, sammenlignet med 1,5 millioner kroner i 2018.

Crayon skriver i en separat børsmelding tirsdag at det har gitt mandat til Danske Bank og SpareBank 1 Markets til å arrangere en flere møter for investorer i Norden som begynner 1. november 2019.

Selskapet vurderer å utstede et treårig usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner. Nettoprovenyet vil bli brukt til å refinansiere det utestående CRAYON02 (NO0010789985) og til generelle selskapsformål, opplyses det.

