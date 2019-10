Roger Berntsen: Stemningen har vært bedre enn på lenge

Roger Berntsen i Nordnet tror at Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent tirsdag, eller innenfor intervallet [-0,1-0,2] prosent.

«En rekke sterke kvartalstall, positiv utvikling i handelskrigen, samt forventninger om snarlig rentekutt fra Fed (den amerikanske sentralbanken) var gårsdagens markedsdrivere. I tillegg fikk Storbritannia innvilget ny Brexit-utsettelse av EU (frem til 31. januar 2020)», skriver analytiker Berntsen.

«På tross av rekordnoteringene i USA i går, er Oslo Børs fremdeles fem prosent unna all-time high. Svak utvikling i oljerelaterte aksjer er hovedgrunnen til det. Når det er sagt, oljerelaterte aksjer er sensitive til utvikling i verdensøkonomien, som har vist svakhetstegn i kjølvannet handelskrigen mellom USA og Kina. Defensive aksjer derimot, som Orkla, Mowi, SalMar mfl. har utviklet seg sterkt i samme periode», skriver han.

Oljeprisen

Oljeprisen faller videre tirsdag morgen.

Brent-oljen er ned 0,42 prosent til 60,99 dollar fatet, mens WTI-oljen er ned 0,48 prosent til 55,54 dollar fatet.

Asia

Det er blandet stemning på Asia-børsene tirsdag morgen.

I Japan klatrer Nikkei 0,48 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,86 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,65 prosent, og CSI 300 er ned 0,29 prosent. Hang Seng i Hong Kong svekkes 0,48 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,10 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer derimot 0,07 prosent, og Straits Times i Singapore er opp 0,46 prosent.

Børsrekord i USA

S&P 500 steg til ny all-time-high, opp 0,56 prosent til 3.039,35. Dagens vinner ble Tiffany & Co etter at det ryktes om at Louis Vuitton skal kjøpe opp selskapet, opp hele 31 prosent.

Dow Jones la på seg 0,48 prosent til 27.087,33. Av de 30 selskapene som inngår i indeksen endte 21 av selskapene i grønt mandag.

Nasdaq endte opp 1,01 prosent til 8.325,99.

Øvrige amerikanske aksjer som Alphabet (Google) og Tesla endte opp og ned henholdsvis 1,97 og 0,13 prosent. Alphabet-aksjen har i etterhandelen på Wall Street falt tilbake 2,48 prosent etter at selskapet bommet på forventning for tredje kvartal.

Oslo Børs

Oslo Børs holdt seg i positivt terreng hele mandag, men fikk seg et ytterligere oppsving etter at USAs president Donald Trump uttalte at samtalene med Kina ligger foran skjema.

Ifølge CNBC ventes det at partene vil signere fase 1-avtalen på APEC-møtet i Chile i november.

Hovedindeksen endte opp 0,98 prosent til 911,43 og det ble omsatt aksjer og egenkapitalbevis for 3.915 millioner kroner.

Electromagnetic Geoservices (EMGS) meldte at det har fått medhold i en brasiliansk domstol. Aksjen steg 6,10 prosent til 2,28 kroner.

Prosafe-aksjen falt mandag 3,80 prosent til 7,60 kroner. Konkurransetilsynet vedtok mandag at boligriggselskapet Prosafe ikke får kjøpe Floatel International Limited. Tilsynet mener fusjonen ville gitt økte priser for bedrifter som etterspør offshore innkvarteringstjenester

DOF-aksjen ble dagens vinner med en oppgang på 31,18 prosent til 1,54 kroner.

Dette skjer i dag – tirsdag

Resultat per 3. kvartal:

Akastor: Kl. 07.00, presentasjon kl. 08.00, telefonkonferanse/webcast

Norbit: Kl. 07.00, hos Pareto Securities kl. 12.00, webcast

Crayon Group Holding: Kl. 08.30, webcast

BRAbank: Kl. 11.00 Felix Konferansesenter, webcast

Ocean Yield: Kl. 20.00, presentasjon onsdag