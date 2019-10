DNB Markets spår kursoppgang for børsraketten Crayon

Tirsdag morgen ble det kjent at Crayon Group Holding fikk et resultat etter skatt på minus 18 millioner kroner i tredje kvartal 2019, mot minus 31 millioner kroner i samme periode i fjor.

Crayon skriver i en separat børsmelding tirsdag at det har gitt mandat til Danske Bank og SpareBank 1 Markets til å arrangere en flere møter for investorer i Norden som begynner 1. november 2019.

Det har også blitt kjent at selskapet vurderer å utstede et treårig usikret obligasjonslån på 300 millioner kroner.

DNB Markets er tydeligvis godt fornøyd med nyhetene.

«Vi venter en positiv reaksjon på rapporten ved åpning og har før eventuelle justeringer en kjøpsanbefaling med et kursmål på 48 kroner», skriver meglerhuset.

Mandag sluttet aksjen på 42,20 kroner, hvilket betyr at aksjen er opp 164,67 prosent hittil i år.

«Inntjeningen kommer i all hovedsak fra den nordiske delen av virksomheten, men også de øvrige geografiske regionene ser ut til å komme inn bedre enn ventet. Lisensinntekter på Microsoft-produkter står for rundt 70 prosent av topplinjen i selskapet og i forbindelse med dagens presentasjon venter vi at det være interesse rettet mot hvordan Microsofts endring av lisensstrukturen fra 1. oktober vil påvirke tallene fremover», understreker DNB Markets.