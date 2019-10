de norske aksjene i usa og canada

De tre nøkkelindeksene startet uken med oppgang mandag.

Dow Jones la på seg 0,5 prosent til 27.087,33, og 21 av 30 selskaper steg. Dagens vinner ble Microsoft, opp 2,5 prosent.

S&P 500 steg til ny all-time-high, opp 0,6 prosent til 3.039,35. Dagens vinner ble Tiffany & Co, som spratt opp over 30 prosent etter rykter om at Louis Vuitton skal kjøpe opp selskapet.

Nasdaq endte opp 1,01 prosent til 8.325,99. Alphabet (Google) viste vei med en oppgang på 2,0 prosent, men falt tilbake 1,4 prosent i etterhandelen da kvartalstallene ble lagt frem etter stengetid.

Tre faktorer

Ifølge CNBC har spesielt tre faktorer ført til den seneste oppgangen.

Lavere spenning i handelskrigen mellom USA og Kina, kvartalstall stort sett over forventning og et ventet, nytt rentekutt fra Federal Reserve på onsdag.

Det blir i så fall det tredje så langt i år.

Blant de «norske» aksjene på Wall Street utmerket John Fredriksen-dominerte Flex LNG seg negativt, ved å falle over syv prosent målt i dollar. Aksjen endte likevel opp sammenlignet med gårsdagens valutajusterte sluttkurs i Oslo.