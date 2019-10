Får hjelp av nesten rekordhøye fraktrater

Det belgiske rederiet Euronav fikk en proporsjonal EBITDA på 97 millioner dollar i 3. kvartal 2019, sammenlignet med 51 millioner dollar i samme kvartal i fjor.

Selskapet hadde en omsetning på 175 millioner dollar i 3. kvartal, og har en akkumulert omsetning siden nyttår på 577 millioner dollar.

Euronav har hatt en spot-inntjening på sine VLCC-ere i Tankers International-poolen på 25.036 dollar pr. dag i snitt i 3. kvartal, mot 17.773 samme kvartal året før.

Gjennomsnittlig time charter-rate var på 32.790 dollar pr. dag i kvartalet for VLCC-skip, sammenlignet med 31.374 dollar i 3. kvartal 2018.

Så langt i 4. kvartal 2019 har Euronavs VLCCer i Tankers International-poolen hatt en inntjening på rundt 60.900 dollar pr. dag, og 60 prosent av tilgjengelige dager er blitt sluttet.

"Det nåværende kvartalet har startet veldig sterkt med noen handelsruter som har notert seg for nesten rekordhøye fraktrater. Selv om noen kortsiktige faktorer uten tvil har hjulpet å drive ratene til slike nivåer, så er robuste underliggende fundamenter av skipstilbud og -etterspørsel støttende for et sterkere fraktmarked i en periode. Effektene av IMO 2020 bør være positive i løpet av kvartalet og i de kommende kvartalene", skriver selskapet, i følge TDN Direkt.

Euronav skriver videre at selskapet vil betale kvartalsvise utbytter fra og med 2020.