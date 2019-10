ABG Sundal Collier forteller investorer at B2Holding kan doble seg

6. november legger B2Holding fra sine kvartalstall.

Nå er analytiker Jan Gjerland i ABG Sundal Collier ute med en oppdatering på aksjen. Ifølge Bloomberg kutter han kursmålet fra 19,20 kroner til 17,60 kroner samtidig som han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Tirsdag morgen omsettes aksjen for 8,47 kroner, ned 1,11 prosent.

Dobling?

Gjerland forventer altså en dobling av aksjekursen selv etter at han kuttet kursmålet.

Det er også verdt å merke seg at Arctic Securities er ute med en oppdatering hvor kursmålet kuttes fra 16 til 12 kroner. Også her blir kjøpsanbefalingen gjentatt.

Bloomberg kan fortelle at gjennomsnittlig kursmål blant analytikerne som følger B2Holding ligger på 12,16 kroner.

Stokker om

Tidligere i oktober kunne vi lese at B2Holding har etablert en ny organisasjonsstruktur, der George Christoforou går inn som leder for virksomheten tilknyttet sikrede eiendeler. Adam Parfiniewicz skal lede virksomheten for usikrede eiendeler.

Samtidig ble det kjent at Jeremi Bobowski er utpekt som risikodirektør (Chief Risk Officer) og Johannes Raschke som investeringsdirektør (Chief Investment Officer).