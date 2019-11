Avida Holding skal vokse vdere - henter penger i emisjon

Avida Holding har ifølge en melding engasjert DNB Markets som rådgiver for en rettet emisjon av nye aksjer.

Emisjonskursen settes til 30 kroner per aksje, som skal gi et bruttoproveny på 75 millioner kroner.

Aksjonærene Andenes Investments SL, Midelfart Capital AS og IC Financial AS har forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet beløp på 75 millioner kroner.

Det opplyses om at nettoprovenyet vil legge til rette for videre vekst for selskapet, og datterselskapet Avida Finans AB.

Emisjonen er rettet mot mot norske, svenske og internasjonale institusjonelle investorer.

