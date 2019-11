Yngve Slyngstad gir seg som sjef for Oljefondet

Yngve Slyngstad har meddelt hovedstyret i Norges Bank at han ønsker å fratre som leder for Norges Bank Investment Management, ifølge en melding.

Slyngstad vil stå i stillingen, som han ble utnevnt til 1. januar 2008, til en ny leder tiltrer.

– Viktig milepæl

– For meg var det en viktig milepæl at fondets markedsverdi passerte 10.000 milliarder kroner 25. oktober. Jeg er stolt over å ha vært med på å bygge opp en ledende internasjonal investeringsorganisasjon med dyktige medarbeidere. Vi har levert god avkastning til det beste for fellesskapet, sier Yngve Slyngstad.

Hovedstyret er svært godt fornøyd med forvaltningen av fondet under Yngve Slyngstads ledelse.

– Gjennom disse 12 årene har fondet levert meget gode resultater og styrket fondets posisjon hjemme og ute. Yngve Slyngstad har vært en tydelig leder av Norges Bank Investment Management og utviklet en ledende og global forvaltningsorganisasjon, sier leder av hovedstyret Øystein Olsen.

Slyngstad startet i Norges Bank Investment Management i 1998 for å bygge opp aksjeforvaltningsvirksomheten, og arbeidet fra 1998 til 2007 som Head of Equities.

Han kom til Norges Bank fra Storebrand Kapitalforvaltning, der han hadde stillingen som Chief Investment Officer Asian Equities.

Jakter ny leder

Hovedstyret vil nå starte arbeidet med å finne en ny leder av Norges Bank Investment Management. Etter at en ny leder har tiltrådt, vil Slyngstad fortsette i fondet, og bidra til fortsatt utvikling av investeringsstrategien, heter det.

Han vil blant annet ha ansvaret for å bygge opp det nye investeringsområdet unotert infrastruktur for fornybar energi.

– Slyngstads erfaring og innsikt vil bidra til at området blir etablert på en god måte, sier Øystein Olsen.