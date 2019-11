Hexagon Composites: Dette er et spennende område

– Hvis du tenker på fremtidig vekst, så er dette et område som er spennende. Bare å doble markedsgjennomtrengingen vil ha en betydelig positiv påvirkning på Hexagon Composites. Vi ser at bærekraft blir en mer tydelig faktor i dette området for UPS, og at det blir en proposisjon drevet av mer miljø, noe som er bra for Hexagon.

Det sier finansdirektør David Bandele på tredjekvartalspresentasjonen onsdag, ifølge TDN Direkt.

Bandele sier at selskapet har en markedsgjennomtrenging ("penetration rate") i Heavy-Duty Trucks-området på rundt 1,5 prosent i Nord-Amerika.

Hexagon Composites opplyser samtidig at det venter en positiv utvikling på tvers av alle segmenter i Agility Fuel Solutions (AFS), og at fjerde kvartal vil bli det sterkeste kvartalet for AFS i år.

Mobile pipeline-segmentet på sin side vil fortsatt vil være utfordrende på kort sikt, opplyses det.

– De underliggende markedsfaktorene er støttende, men det er en kamp. Vi forventer noen kundeforsinkelser inn mot første kvartal. Visibilitet er alltid litt lav, men vi kan se at det er god aktivitet i markedet, men tiden vil vise om man lander kontraktene i fjerde eller første kvartal, sier han ifølge TDN Direkt.

Game changer

I oktober forlenget Hexagon Composites den eksklusive langtidsavtalen med UPS med tre år, som representerer en totalverdi på mellom 65 til 95 millioner dollar over treårsperioden.

Bandele sier ifølge nyhetsbyrået at UPS-kontrakten kommer til å "change the game" fremover.

– Salget av medium-duty vehicles til UPS vil allerede begynne i fjerde kvartal, sier han. Bandele sier at den nye avtalen er 2,5 ganger større enn den forrige avtale selskapet signerte med UPS i 2016 og at selskapet er godt posisjonert til å levere betingelsene i kontrakten.

Hopper på Oslo Børs

Hexagon Composites fikk et resultatet etter skatt på 55,5 millioner kroner i tredje kvartal 2019, sammenlignet med 32,6 millioner kroner samme kvartal i 2018.

Hexagon Composites hadde inntekter på 770,3 millioner kroner i tredje kvartal, sammenlignet med 276,7 millioner kroner samme kvartal året før.

Økningen i inntektene var drevet av positiv utvikling i Hexagon Purus sin «CNG Light-Duty Vehicles»-virksomhet, og Agility Fuel Solutions som nå er helt konsolidert etter oppkjøpet 4. januar 2019.

Aksjen hopper 11,58 prosent til 31,80 kroner.