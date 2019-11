Danske Bank tror børstaperen Wallenius Wilhelmsen kan doble seg

6. november legger Wallenius Wilhelmsen frem sine kvartalstall.

Analytiker Anders Karlsen i Danske Bank tror tydeligvis det kan bli en hyggelig seanse, og jekker i den anledning opp kursmålet fra 30 til 38 kroner. Ifølge Bloomberg velger han å gjenta sin kjøpsanbefaling.

92 prosent?

I skrivende stund omsettes aksjen for 19,76 kroner, opp 1,13 prosent. For at kursmålet skal innfris må aksjen stige 92,31 prosent fra dagens nivå.

Det betyr at aksjen har falt fem prosent den siste måneden mens den er ned 32,34 prosent hittil i år.

Finansdirektøren takket for seg

11. oktober kunne vi lese at finansdirektør Rebekka Herlofsen hadde besluttet å trekke seg fra sin stilling i Wallenius Wilhelmsen innen sommeren 2020.

Herlofsen har vært hos Wallenius Wilhelmsen siden mars 2017, og har bestemt seg for å forfølge sine karrieremuligheter som uavhengig rådgiver.

Prosessen med å finne en erstatter begynner nå, og Herlofsen blir i stillingen frem til denne er på plass.