Dette vil påvirke Oslo Børs

Onsdag handlet det meste om rentemøtet i USA for norske og internasjonale investorer.

Sentralbanken valgte å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 1,50-1,75 prosent, noe som var i tråd med forventningene.

«Markedet fikk for øvrig ingen klarhet i om dette var siste kutt inneværende år, annet enn at sentralbankens gjeldende rentestrategi ikke vil endre seg med mindre inflasjonen skulle løfte seg vesentlig. Gitt at inflasjonsimpulsene er svake, ligger det i kortene at neste renteendring blir et kutt, noe som isolert sett, er positivt for aksjemarkedet», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin åpningskommentar.

Berntsen forventer Oslo Børs opp 0,2 prosent [0, 0,4].

De toneangivende indeksene i USA steg mellom 0,3 og 0,6 prosent som følge av rentekuttet.

I tillegg vil sentralbanken fortsette å intervenere i pengemarkedet og tilføre likviditet ut januar. Per nå ligger den daglige fasiliteten på 120 milliarder dollar, mens 14-dagers fasilitetene kjøres i størrelsesorden 45 milliarder dollar.

Powell gjentok også at Fed vil kjøpe sertifikater (korte rentepapirer) i størrelsesorden 60 milliarder dollar i måneden.

Feds balanse utgjør nå snaue 4 billioner dollar.

Asia

Det er blandet stemning på de aistaiske børsene torsdag morgen.

I Japan er Nikkei opp 0,35 prosent, mens den bredere Topix-indeksen stiger 0,01 prosent.

Shanghai Composite i Kina faller derimot 0,19 prosent, og CSI 300 er uendret. Hang Seng i Hong Kong er opp 1,07 prosent.

Kospi i Sør-Korea klatrer 0,81 prosent, mens S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,39 prosent. Straits Times i Singapore legger på seg 0,73 prosent.

Oslo Børs

På Oslo Børs ruller kvartalssesongen videre og du kan følge utviklingen løpende på Finansavisen.no.

Onsdag endte hovedindeksen ned 0,13 prosent til 906,50 poeng.

Oljeprisen

Et fat Nordsjøolje omsettes for 60,89 dollar per fat, opp 0,46 prosent.

WTI-oljen handles for 55,29 dollar per fat, opp 0,42 prosent.

Onsdag viste tall fra Det amerikanske energidepartementets statistikkfløy (EIA) at de amerikanske råoljelagrene økte med 5,7 millioner fat i forrige uke.

Ifølge TDN Direkt var det ventet en nedgang på 0,1 millioner fat.

I Cushing, Oklahoma steg lagrene 1,5 millioner fra.

Videre har det blitt kjent at bensinlagrene falt med tre millioner fat mens destillatlagrene falt med én million fat.

Her var det ventet at bensinlagrene skulle falle med to millioner fat og at destillatlagrene skulle falle med 2,3 millioner fat.

Raffineriutnyttelsen steg 2,5 prosent til 87,7 prosent etterhvert som raffineriene sakte men sikkert beveger seg ut av vedlikeholdssesong.

Dette skjer i dag

Resultat tredje kvartal Norge:

Evry: Kl. 07.00, Evrys hovedkontor kl. 08.00, web/tlf

Polaris Media: Kl. 07.00, Felix Konferansesenter kl. 09.30

SpareBank 1 SR-Bank: Kl. 07.30, hos SpareBank 1 Markets kl. 08.15

Helgeland Sparebank: Kl. 08.00 hos Arctic Securities

Siem Offshore: Kl. 08.00, tlf kl. 13.00

StrongPoint: Kl. 08.15 Hotel Continental, web

Norske Skog: Kl. 08.30

DNO

Induct

Lavo.tv

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

Sparebanken Telemark

Sunndal Sparebank

Utenlandske resultater:

IAG

Lundin Petroleum

Marathon Oil

Shell

Makro:

Norge: Kredittindikator september, kl. 08.00

Norge: Valutatransaksjoner november, kl. 10.00

Japan: Rentebeslutning

Japan: Industriproduksjon september

Kina: PMI industri oktober

Kina: PMI tjenester oktober

Frankrike: KPI oktober, kl. 08.45

Spania: BNP 3. kv., kl. 09.00

ØMU: Arbeidsledighet september, kl. 11.00

ØMU: BNP 3. kv., kl. 11.00

ØMU: KPI oktober, kl. 11.00

Italia: KPI oktober, kl. 11.00

USA: Privatforbruk og inflasjon (PCE) september, kl. 13.30

USA: Førstegangssøkende ledighetstrygd, kl. 14.30

USA: Chicago PMI oktober, kl. 14.45