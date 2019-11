DNO straffes på Oslo Børs etter torsdagens tall

DNO fikk et resultat etter skatt på minus 96,4 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot 63 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsinntektene beløp seg til 227 millioner dollar, sammenlignet med 171,2 millioner dollar i tredje kvartal 2018. Forhåndstipset lød på 254 millioner dollar.

DNO hadde i tredje kvartal en bruttoproduksjon på 122.753 fat oljeekvivalenter pr. dag. Produksjonen fra den kurdiske regionen i Irak utgjorde 119.757 fat pr. dag.

«Kvartalsrapporteringen fortsetter i dag med tall fra blant annet DNO. Kursen her stengte i går på 11,92 kroner pr. aksje og vi har før eventuelle oppdateringer basert på dagens rapport en kjøpsanbefaling med et kursmål på 18 kroner pr. aksje», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.

Det er verdt å merkes seg at kursmålet meglerhuset viser til er før eventuelle oppdateringer. Kort tid etter at handelen tok til på Oslo Børs omsettes aksjen for 11,06 kroner, ned 7,21 prosent.

Før Q3 ventet DNB Markets en topplinje på 260 millioner dollar og en EBITDA på 150 millioner dollar. Konsensus lå på henholdsvis 254 millioner og 153 millioner. Fasiten viser 227 millioner og 109 millioner dollar.

«For aktiviteten på norsk sokkel var det på forhånd ventet at produksjonen i kvartalet ville være preget av enkelte operasjonelle utfordringer og i tillegg en mer langsom opptrapping på Oda-feltet enn opprinnelig ventet. Kursmålet er basert på estimatene for 2020 og en P/E på 4,9x før eventuelle justeringer», skriver DNB Markets.