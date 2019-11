Arctic Securities vraker optimistisk kursmål på REC Silicon

Onsdag la REC Silicon frem sine kvartalstall. Her kunne vi lese at selskapet fikk et resultat etter skatt på minus 20,2 millioner dollar i tredje kvartal 2019, mot minus 19,6 millioner dollar i samme periode året før.

Driftsresultatet (EBIT) ble minus 17,1 millioner dollar, mot minus 16,9 millioner dollar året før.

Driftsinntektene beløp seg til 36,4 millioner dollar, sammenlignet med 43,7 millioner dollar i tredje kvartal 2018.

Kutter kursmålet

Analytiker Daniel Stenslet i Arctic Securities har sett nærmere på aksjen, og har i den anledning kuttet kursmålet fra 6,50 kroner til fem kroner. Bloomberg kan fortelle at han gjentar sin kjøpsanbefaling.

Torsdag morgen omsettes aksjen for 3,18 kroner, ned 1,55 prosent.

Det betyr at aksjen er ned 30,32 prosent den siste måneden mens den har falt 46,10 prosent hittil i år.