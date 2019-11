Nordea ber investorer selge unna aksjer i John Fredriksens Golden Ocean

Axel Styrman i Nordea er ute med en oppdatering på John Fredriksens Golden Ocean. Den norske mangemilliardæren sitter på litt over en tredjedel av aksjene i rederiet.

Selv om analytikeren fremdeles er såpass skeptisk til aksjen at han opprettholder sin salgsanbefaling på aksjen, velger han ifølge Bloomberg å jekke opp kursmålet fra 41 til 44 kroner.

Torsdag formiddag omsettes aksjen for 53,20 kroner, ned 3,10 prosent.

Det betyr at aksjen er ned 8,35 prosent den siste uken mens den har lagt på seg 5,03 prosent hittil i år.

De lærde strides

Ikke alle er like enige når det gjelder fremtidsutsiktene til Golden Ocean.

Tidligere denne uken kunne vi lese at SpareBank 1 Markets valgte å inkludere Golden Ocean i ukeporteføljen. Her snakkes det om et kursmål på 65 kroner.

«Derimot gjør vi plass til GOGL (Kjøp, kursmål NOK65). Capesize ratene fikk seg et løft mot slutten av forrige uke, og cape spot steg til 24.900 dollar. Dette er en veldig solid rate, hvor selskapene tjener gode penger ettersom ratene de går i null på ligger på ca. 15.000 dollar for en Capesize-båt. Vi tror på et godt ratemarked ut året», slo SpareBank 1 Markets fast i rapporten.

