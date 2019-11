AF Gruppen fullfører kjøpet av Betonmast

19. august gikk det frem at AF Gruppen gjennom Betonmast Holding AS, et selskap som eies 66 prosent av AF Gruppen og 34 prosent av ledelse og tidligere aksjonærer i Betonmast, hadde inngått avtale med styret i Betonmast om kjøp av 100 prosent av aksjene i Betonmast.

Betonmast Holding har i dag gjennomført kjøpet av 100 prosent av aksjene i Betonmast, går det frem av en melding.

– Vi er veldig tilfreds med å sluttføre kjøpet av Betonmast og gleder oss over at vi i dag får 1.000 nye kolleger. AF Gruppen og Betonmast har en rekke fellesnevnere, og vi har et langsiktig og industrielt mål med eierskapet, sier Morten Grongstad, konsernsjef i AF Gruppen.