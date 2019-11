Nasdaq starter torsdagen i pluss

To minutter etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen lagt på seg 0,17 prosent og står i 8.318,42 poeng, mens Dow Jones står i 27.166,48 poeng etter en nedgang på 0,07 prosent.

Rentekutt

Onsdag handlet det meste om rentemøtet i USA. Sentralbanken valgte å kutte styringsrenten med 25 basispunkter til 1,50-1,75 prosent, noe som var i tråd med forventningene.

Jobless claims

I dag har det blitt kjent at antall førstegangssøkere på arbeidsledighetstrygd i USA (jobless claims) kom inn på 218.000 i uken som ble avsluttet 26. oktober, viser tall fra amerikanske myndigheter.

Forrige ukes notering ble revidert opp fra 212.000 til 213.000.

Konsensus pekte ifølge Marketwatch mot 215.000 jobless claims.

Fire ukers glidende gjennomsnitt var 214.750, ned 500 fra forrige ukes reviderte 215.250 (opprinnelig oppdatert: 215.000).

Antall personer som fortsetter å motta arbeidsledighetstrygd i USA var 1.690.000 personer, opp fra reviderte 1.683.000 uken før (opprinnelig rapportert: 1.682.000).

Ekstrem grådighet

CNN presenterer en «frykt- og grådighetsindeks» som sier noe om hva som nå driver markedet. En indeks på 50 er – ikke uventet – midt på treet, mens 0 indikerer ekstrem frykt og 100 indikerer ekstrem grådighet.

Torsdag er indeksen på 75, hvilket indikerer ekstrem grådighet. For en uke siden sto indeksen i 55 (nøytral) mens den sto i 10 (ekstrem frykt) for et år siden.

Frykt- og grådighetsindeksen baserer seg på følgende faktorer: